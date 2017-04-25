Эстонский рыбак поймал самого крупного в своей жизни окуня

Вильяндисец Игорь Наэл поймал в озере Вильянди окуня весом 1 кг 370 г и выпустил его на волю, пишет Sakala .

В четверг вечером около 19.00 рыбак пришел к пляжу, чтобы опробовать новую удочку. Мужчина пробыл там час, а рыба клюнула лишь единожды. Но это был тот самый раз!

«В предыдущие годы мне удавалось поймать трех окуней, чей вес превышал 1 кг, но эта рыба была самой крупной в моей жизни», - гордо сказал Игорь Наэл.

В это же время находившийся недалеко от Наэла рыбак подал ему сачок, чтобы тот смог безопасно достать улов из воды. Этот процесс был снят на фото и видео.

Как известно, вес окуня может превышать 4 кг, а его длина может составлять более 0,5 м. Рыба может жить до 20 лет. Наэл отметил, что больше всего крупных окуней ловят в Швеции и Голландии, но в водоемах Эстонии они до внушительных размеров не вырастают.

«Советую всем: если поймал большую рыбу, отпусти ее. От большого улова получаешь невероятную радость, но лучше свою добычу не есть. Я всегда выпускал крупных рыб в воду, чтобы они передали свои гены», - добавил мужчина.