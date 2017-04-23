Оказывается, такое можно встретить и в Латвии - убедилась читательница портала Rus.Tvnet и прислала фото.
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Фото: Фото читателя Rus.Tvnet
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Фото читателя Rus.Tvnet
По стопам эстонского фотографа: в Латвии запечатлели удивительное природное явление
23.04.2017 18:06
Эстонский фотограф Лаур Ляэнеметс в середине апреля заснял удивительное природное явление: с одной стороны шоссе лежал снег, в то время как на другой стороне началась настоящая весна.
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