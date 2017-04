Снежный Армагедон в Кишиневе: город завалило снегом (видео)

foto

//f12.pmo.ee/E2FulAeTH-w0YoC9gavNikl8IQc=/200x200/smart/nginx/o/2017/04/23/6582049t1h6da9.jpg

//f12.pmo.ee/-zefN7kM-2BgFeZiJytfiLdPdVw=/566x0/nginx/o/2017/04/23/6582049t1h6da9.jpg

A man takes a picture in the snow with his smartphone of the Olympic stadium in Munich, southern Germany, on April 19, 2017. / AFP PHOTO / dpa / Matthias Balk / Germany OUT

MATTHIAS BALK/AFP