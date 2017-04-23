Снежный Армагедон в Кишиневе: город завалило снегом (видео)

Небывалые снегопады начались в пятницу и продолжились в субботу, превратив Молдову и ее столицу в зону настоящего стихийного бедствия, сообщает Rus.TVNET.

Упавшие ветки и деревья уже не поддаются подсчету. Движение в столице полностью заблокировано, люди идут на работу пешком по некогда проезжей части. Оборваны троллейбусные провода и линии электропередач, некоторые районы остались без электричества, связи и интернета.