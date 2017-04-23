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A man takes a picture in the snow with his smartphone of the Olympic stadium in Munich, southern Germany, on April 19, 2017. / AFP PHOTO / dpa / Matthias Balk / Germany OUT
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Иллюстративное фото.

Фото: MATTHIAS BALK/AFP

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A man takes a picture in the snow with his smartphone of the Olympic stadium in Munich, southern Germany, on April 19, 2017. / AFP PHOTO / dpa / Matthias Balk / Germany OUT
MATTHIAS BALK/AFP

Снежный Армагедон в Кишиневе: город завалило снегом (видео)

23.04.2017 12:50
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На Кишинев обрушился сильный снегопад. Заснеженные дороги стали причиной транспортного коллапса в столице Молдовы. 

Небывалые снегопады начались в пятницу и продолжились в субботу, превратив Молдову и ее столицу в зону настоящего стихийного бедствия, сообщает Rus.TVNET.

Упавшие ветки и деревья уже не поддаются подсчету. Движение в столице полностью заблокировано, люди идут на работу пешком по некогда проезжей части. Оборваны троллейбусные провода и линии электропередач, некоторые районы остались без электричества, связи и интернета.

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