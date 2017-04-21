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Иллюстративное фото.

Фото: Tairo Lutter / Õhtuleht

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Lörts
Tairo Lutter / Õhtuleht

Синоптик рассказал о погоде в Прибалтике через пару лет. Готовьтесь, будет непросто!

21.04.2017 18:31
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Жителям стран Балтии следует готовиться к постепенному потеплению климата. Зимы будут короче, а жарких летних дней будет все больше. Переносить так называемые «волны жары» будет непросто — ведь мы совсем не привыкли к таким высоким температурам.

А вот в нынешнем холодном апреле ничего необычного как раз нет, рассказала в программе Латвийского радио 4 заведующий отделом гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя, сообщает Rus.TVNET.

Так что же происходит с погодой прямо сейчас? Ничего особенного, считает Круминя.

«Мы живем в таком регионе, где погодные условия из года в год в один и тот же сезон могут очень отличаться. Нет правила, какая погода должна быть весной, какая погода должна быть летом или зимой», — отметила эксперт.

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