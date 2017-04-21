Ученые удивлены: безобразные подземные существа могут жить без кислорода

Ученые обнаружили новые физиологические особенности голых землекопов – холоднокровных млекопитающих, удивляющих ученых своей неуязвимостью перед онкологическими заболеваниями и нечувствительностью к боли.

Выяснилось, что голые землекопы способны часами выживать при концентрации кислорода, в которой другие животные моментально гибнут. Более того, они способны жить до 18 минут вообще без кислорода – условия, в которых лабораторные мыши погибают в течение 20 секунд, сообщает Газета.ru.

Голый землекоп. / Frans Lanting/picture alliance/Scanpix

Ученые из Университета Иллинойса доказали, что, землекоп, оказавшись без кислорода, начинает дышать, как растение: его клетки мозга расщепляют фруктозы, получая из нее энергию анаэробно, то есть без участия кислорода. Статья об этом вышла в Science.

Биологи считают, что эта особенность землекопам нужна, чтобы справляться с проблемами, связанными с перенаселенностью их нор, когда более ста животных могут спать вместе, чтобы сохранять тепло.