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Фото: HANDOUT/REUTERS

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Paljastuhnurid
HANDOUT/REUTERS

Ученые удивлены: безобразные подземные существа могут жить без кислорода

21.04.2017 17:03
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Ученые обнаружили новые физиологические особенности голых землекопов – холоднокровных млекопитающих, удивляющих ученых своей неуязвимостью перед онкологическими заболеваниями и нечувствительностью к боли. 

Выяснилось, что голые землекопы способны часами выживать при концентрации кислорода, в которой другие животные моментально гибнут. Более того, они способны жить до 18 минут вообще без кислорода – условия, в которых лабораторные мыши погибают в течение 20 секунд, сообщает Газета.ru

Голый землекоп. / Frans Lanting/picture alliance/Scanpix

Ученые из Университета Иллинойса доказали, что, землекоп, оказавшись без кислорода, начинает дышать, как растение: его клетки мозга расщепляют фруктозы, получая из нее энергию анаэробно, то есть без участия кислорода. Статья об этом вышла в Science.

Биологи считают, что эта особенность землекопам нужна, чтобы справляться с проблемами, связанными с перенаселенностью их нор, когда более ста животных могут спать вместе, чтобы сохранять тепло.

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