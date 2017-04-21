Житель Южной Кореи, не разобравшись в лягушках, съел жабу и умер

В южнокорейском городе Тэджон 57-летний мужчина скончался после поедания блюд из земноводных в местном ресторане. По версии полиции, кореец скончался от отравления едой, в которую вместо лягушек-быков по ошибке положили жаб.

Инцидент произошел еще в прошлом месяце, сообщает NEWSru со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap. Примерно в восемь вечера 9 марта мужчина вместе с двумя своими коллегами ужинал в ресторане, которым управляет жена одного из них. По данным полиции, блюдо было приготовлено якобы из пяти лягушек-быков, которых кореец поймал на водохранилище за два дня до инцидента.

Около десяти вечера, когда мужчина доел свой ужин, у него началась рвота. Как только она стала слишком сильной, кореец отправился в ближайшую к ресторану больницу. Утром на следующий день мужчина скончался. У его знакомых появились схожие симптомы, но их жизни ничто не угрожает, отмечает агентство.

Судебно-медицинская экспертиза останков погибшего показала, что в блюде содержался буфотенин - вещество, которое выделяется из кожи у некоторых видов жаб при встряске или когда они чувствуют приближающуюся опасность. Термин происходит от названия рода жаб буфо. Чрезмерное употребление буфотенина может привести к фатальному исходу.

В полиции считают, что погибший во время ловли принял жаб за лягушек-быков, которые являются самым крупным видом в своем семействе. Вес взрослой особи этого земноводного может составлять от 450 до 600 граммов. По внешнему виду лягушка-бык и жаба схожи.

Буфотенин также считается естественным психоделиком. Из растения, в котором содержится это вещество, аборигены Перу и Гаити изготавливают порошок под названием «йопо» и употребляют его во время религиозных церемоний и колдовства.