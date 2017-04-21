Уникальное фото: снимок с Сатурна показывает, насколько мы на самом деле маленькие

Снимок черно-белый, а понять, что на нем изображена наша планета, можно лишь зная, куда смотреть и как она может выглядеть. Однако стоит учитывать, что между объективом зонда NASA и Землей — как минимум 1,4 млрд км.

Фото было получено более недели назад. Будь оптика зонда более продвинутой, тогда зритель смог бы разглядеть на снимке южную часть Атлантического океана — именно этой стороной наша планета находилась в тот момент, когда Cassini делал фотографию. Если увеличить изображение, рядом с Землей можно разглядеть ее спутник — Луну.