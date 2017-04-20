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Трогательная история: пес пытался оживить погибшего друга (видео)

20.04.2017 15:58
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Бездомный пес из китайского города Ниан-Ли пытался оживить погибшего под колесами хаски. Трогательную сцену сняли на видео прохожие.

Полчаса собака лаяла над телом друга и пинала его мордой, чтобы разбудить. Как только пес понял что попытки напрасны – встал над телом и защищал его от машин.

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дружба · китай · смерть · собака
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