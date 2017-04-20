Полчаса собака лаяла над телом друга и пинала его мордой, чтобы разбудить. Как только пес понял что попытки напрасны – встал над телом и защищал его от машин.
Mängib video:
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Фото: скриншот
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Трогательная история: пес пытался оживить погибшего друга (видео)
20.04.2017 15:58
Бездомный пес из китайского города Ниан-Ли пытался оживить погибшего под колесами хаски. Трогательную сцену сняли на видео прохожие.
Jaga |