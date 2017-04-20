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Harjumaa. 13APR17. Kevad, lumi, lilled. Krookused Foto: Erik Prozes, Postimees
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Крокусы.

Фото: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

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Harjumaa. 13APR17. Kevad, lumi, lilled. Krookused Foto: Erik Prozes, Postimees
ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

Синоптики: конец недели будет ненастным

20.04.2017 14:19
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Область низкого давления, начавшая свой путь с Норвежского моря, к концу недели придет к нам и принесет с собой осадки. В пятницу днем на короткое время дожди прекратятся, и есть надежда, что в западных и центральных уездах республики температура воздуха достигнет 10-ти градусной отметки. В субботу вновь будет ненастно и прохладно.

В первую половину дня, 20 апреля, дождь и мокрый снег уйдут на восток и, начиная с островов, облачность рассеется. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, порывы до 12, на побережье утром до 15 м/с.   

Температура воздуха составит от 5 до 10°C.

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апрель · весна · ветер · дождь · мокрый снег · осадки · пятница · синоптики · снег
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