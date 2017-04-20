Синоптики: конец недели будет ненастным

Область низкого давления, начавшая свой путь с Норвежского моря, к концу недели придет к нам и принесет с собой осадки. В пятницу днем на короткое время дожди прекратятся, и есть надежда, что в западных и центральных уездах республики температура воздуха достигнет 10-ти градусной отметки. В субботу вновь будет ненастно и прохладно.
В первую половину дня, 20 апреля, дождь и мокрый снег уйдут на восток и, начиная с островов, облачность рассеется. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, порывы до 12, на побережье утром до 15 м/с.
Температура воздуха составит от 5 до 10°C.