Особенности национальной рыбалки: что поменяется для рыбаков этой весной

У каждого рыбака наверняка есть своя любимая рыба и место, откуда вернуться без улова просто невозможно. Но с наступлением весны вступают в силу некоторые ограничения на вылов рыбы. Где и что можно и что нельзя ловить, а также что надо помнить, отправляясь к водоему с удочкой, – разбиралась «МК-Эстония» .

Различные ограничения на вылов рыбы в определенных местах вступают в силу каждый год, но рыбакам стоит помнить, что проверять информацию необходимо постоянно, так как данные могут меняться.

Стоит также помнить, что пренебрегать правилами не стоит. По словам пресс-секретаря Министерства окружающей среды Кадри Каукси, правила и ограничения на вылов рыбы устанавливают не просто так, они необходимы для обеспечения безопасности и производительности рыбных ресурсов страны.

Страна небольшая, а контроль нужен

Несмотря ни на что, есть и в нашей стране люди, которые нарушают ограничения на вылов рыбы из водоемов Эстонии. Причем их немало. Возникает вопрос: кто вообще следит за рыбаками? Кто и как способен поймать за руку недобросовестных рыболовов?

«Необходимость придерживаться данных ограничений исходит из Закона о рыбной ловле и распространяется на всех, кто занимается рыболовством, – объясняет Кадри Каукси из Министерства окружающей среды. – Прежде всего рыбаков контролирует Инспекция окружающей среды, но и у обычного гражданина есть возможность помочь. Для этого необходимо позвонить по номеру 1313 и сообщить о нарушении закона».

Так что недобросовестным рыбакам Министерство окружающей среды советует ознакомиться с правилами и ограничениями, дабы больше не нарушать. Если же вы будете пойманы на месте преступления, то Инспекция по окружающей среде вправе выписать вам штраф, зависящий о того, какую конкретно часть закона вы нарушили.

Почему именно сейчас?

Почему именно в определенное время нельзя ловить ту или иную рыбу? Может, у рыболова это единственное свободное время, которое он может посвятить своему хобби. Но не все так просто.

Во-первых, для каждой рыбы существуют свои правила, например, в одно и то же время леща ловить можно, а щуку нет. Но главным фактором, по которому ставят временные рамки отлова рыбы, является их период размножения.

«Рыбы должны максимально много отложить икринок, прежде чем будут пойманы, дабы популяция рыб не сокращалась», – объясняет Кадри Каукси.

В Законе о рыбной ловле есть очень интересная вещь – такие ограничения и правила могут действовать не только в больших водоемах Эстонии, но и в вашем собственном пруду или же заводи. Чтобы не быть оштрафованным, необходимо связаться с Министерством окружающей и узнать поподробнее, распространяются ли на ваши владения данные правила или нет.

Мы и так все знаем!

Все правила о рыбной ловле кажутся простыми и понятными, по крайней мере для посвященных. Но есть и те, кто не понимает, зачем вообще какие-либо регламенты о ловле рыбы.

По словам рыбака Алексея Антипчика, члена правления фирмы Salmo and Luts OÜ, в первую очередь, это уважение к окружающей тебя природе, а также к другим людям, которые разделяют вместе с тобой твое хобби. И если у одних людей есть «врожденный инстинкт» бережного отношения к окружающей среде, то других приходится останавливать правилами и ограничениями.

«Знаете, есть такие породы собак, которых сколько ни корми, им будет мало, и только хозяин такого пса может ограничить его от переедания и последующих неприятностей. Вот и государство должно выступать в роли такого «хозяина», ограничивая уловы и тем самым сохранять популяцию, в нашем случае рыбы», – рассказывает Алексей.

Постоянный запрет

Как оказалось, у нас в водоемах водятся и такие виды рыб, которых запрещено ловить круглый год по всей стране. По словам Кадри Каукси из Министерства окружающей среды, причина проста – популяция этих рыб не позволяет их вылавливать.

Такими рыбами на данный момент являются осетр, хариус, жерех и обыкновенный сом. Поэтому, если вам на пути повстречается одна из этих рыб, лучше обойти ее стороной, пусть размножается спокойно.

Если же у рыбаков возникают вопросы, связанные с ловлей рыбы, можно смело обращаться в отдел по рыбной ловле Министерства окружающей среды Эстонии. Там вам обязательно помогут и расскажут, как сделать так, чтобы не быть оштрафованными.

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