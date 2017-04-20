Голодные медведи выходят к жилым домам

В Ярвамаа медведи выходят к жилым домам, потому что из-за долгой и холодной весны им недостает растительной пищи, животные голодают и отправляются туда, где можно раздобыть еду, пишет Järva Teataja .

В воскресенье ночью и в понедельник вечером в Селикюла камера зафиксировала медведицу с двумя медвежатами. "Я установил камеру у бывшего места кормежки кабанов, которое теперь пустует", - рассказал председатель охотничьего общества Ярва-Яани Маргус Вааз.

По его словам, ближайшее домохозяйство находится всего в ста метрах от этого места. Как охотник он знает, что медведей близость человека мало тревожит, они чувствуют себя среди людей и собак достаточно безопасно.

Вааз заметил, что видел это медвежье семейство и раньше. "Речь идет, по всей вероятности, о медведице, пришедшей к нам с медвежатами из охотничьих земель в Амбла, но медвежата родились не в этом году, а раньше", - поделился наблюдением он.

По словам Вааза, первые медвежьи следы он увидел еще во второй половине марта. "Было страшно много воды, и если берлога находилась в низине, талая вода будила медведей раньше времени. У медведей, берлога которых расположена в более удобном месте, спячка из-за холодной весны могла продолжаться до начала апреля", - пояснил он. Сейчас, по наблюдениям Вааза, медведи очень голодные, потому что у них нет растительной пищи.

Сейчас медведи охотятся на животных - например, на енотов, молодых лосей и бобров. "Хуторяне, которые собираются выпускать скот на пастбища, должны учитывать, что на скот могут напасть голодные волки и медведи", - предостерег Вааз.

Также он не рекомендует людям бродить по лесу, где можно столкнуться с медведем. Голодное животное может вести себя непредсказуемо.

Подкармливать их тоже не следует. "Для организации кормежки для животных необходимо разрешение Департамента окружающей среды, нет смысла ходатайствовать о нем сейчас. Животные сами справятся", - добавил Вааз.