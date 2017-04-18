В Эстонии можно застрелить 45 серых тюленей

В течение открывшегося 15 апреля сезона охоты на серого тюленя в эстонских водах разрешена охота на 45 особей, больше всего тюленей разрешено застрелить в Рижском заливе; сезон продлится до конца года.

В Рижском заливе в этом году разрешено застрелить 25 особей, на северном и западном побережье островов Сааремаа и Хийумаа восемь, а в Финском заливе — 12 особей, сообщается в приказе гендиректора департамента окружающей среды. Запрещена охота в заповедниках, где одним из объектов охраны являются серый или кольчатый тюлень. Охота на тюленя запрещена во всем проливе Вяйнамери.

Сезон охоты на серого тюленя начинается 15 апреля, после того, как тюлени прекратили выкармливание детенышей, и длится до конца года. Охота разрешена охотникам с действующей лицензией, прошедшим экзамен по стрельбе по крупной дичи.

В 2015 году в Эстонии впервые за несколько десятилетий была разрешена охота на серого тюленя. Лимит в течение первого сезона составил 53 особи, но охотники застрелили всего десять, в том числе девять в водах острова Кихну, а одного тюленя — в водах Хийумаа. В 2016 году в Эстонии лимит составил 42 особи, но охотники застрелили девять.