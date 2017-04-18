NASA: крупнейший ледник Гренландии треснул посередине

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ELLESMERE ISLAND, CANADA - MARCH 29: A section of a glacier is seen from NASA's Operation IceBridge research aircraft on March 29, 2017 above Ellesmere Island, Canada. The ice fields of Ellesmere Island are retreating due to warming temperatures. NASA's Operation IceBridge has been studying how polar ice has evolved over the past nine years and is currently flying a set of eight-hour research flights over ice sheets and the Arctic Ocean to monitor Arctic ice loss aboard a retrofitted 1966 Lockheed P-3 aircraft. According to NASA scientists and the National Snow and Ice Data Center (NSIDC), sea ice in the Arctic appears to have reached its lowest maximum wintertime extent ever recorded on March 7. Scientists have said the Arctic has been one of the regions hardest hit by climate change. Mario Tama/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
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Гренландия. Иллюстративное фото.

Фото: MARIO TAMA/AFP

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ELLESMERE ISLAND, CANADA - MARCH 29: A section of a glacier is seen from NASA's Operation IceBridge research aircraft on March 29, 2017 above Ellesmere Island, Canada. The ice fields of Ellesmere Island are retreating due to warming temperatures. NASA's Operation IceBridge has been studying how polar ice has evolved over the past nine years and is currently flying a set of eight-hour research flights over ice sheets and the Arctic Ocean to monitor Arctic ice loss aboard a retrofitted 1966 Lockheed P-3 aircraft. According to NASA scientists and the National Snow and Ice Data Center (NSIDC), sea ice in the Arctic appears to have reached its lowest maximum wintertime extent ever recorded on March 7. Scientists have said the Arctic has been one of the regions hardest hit by climate change. Mario Tama/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
MARIO TAMA/AFP

NASA: крупнейший ледник Гренландии треснул посередине

18.04.2017 14:04
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Снимки NASA выявили трещину на леднике Петермана в Гренландии, дальнейшее увеличение которой может привести к тому, что в Северном Ледовитом океане окажется огромный айсберг. Снимки были опубликованы на странице NASA на Facebook.

Размеры ледника составляют 70х15 км, трещина проходит примерно посередине. Поначалу ученые предположили, что она может быть свидетельством начала формирования нового острова, но более пристальное изучение показало, что часть ледника может отделиться и отправиться в свободное плавание. Обычно трещины образуются по краям ледников, однако в этот раз она проходит почти по центру, пишет gazeta.ru.

Без дальнейших исследований нельзя с уверенностью сказать, как образовалась трещина, но, как отмечают ученые, по всей видимости, дело в истончении шельфа посередине. Кроме того, трещина находится неподалеку от другой, образовавшейся ранее. Если они встретятся, раскол ледника будет неминуем.

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nasa · гренландия · трещина
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