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VILJANDI, EESTI, 14APR15 Aed. Kaevandi talu. Kevadlilled. Pildil krookused. ELMO RIIG/SAKALA
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Крокусы.

Фото: ELMO RIIG/SAKALA

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VILJANDI, EESTI, 14APR15 Aed. Kaevandi talu. Kevadlilled. Pildil krookused. ELMO RIIG/SAKALA
ELMO RIIG/SAKALA

Завтра погода в Эстонии пойдет на улучшение

18.04.2017 13:52
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Область высокого давления c сухой и тихой погодой медленно смещается со Скандинавии на Эстонию, определяя у нас солнечную погоду. Воздушная масса над нами пока не меняется, поэтому ночью и в утренние часы сохраняется мороз. 

В среду, 19 апреля, в Эстонии ожидается небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный 1-7 м/с.

Температура воздуха составит от +2 до +6°C.

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апрель · переменная облачность · погода · синоптики · солнце · температура воздуха
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