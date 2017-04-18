Завтра погода в Эстонии пойдет на улучшение

В среду, 19 апреля, в Эстонии ожидается небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный 1-7 м/с.
Температура воздуха составит от +2 до +6°C.
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Крокусы.
Фото: ELMO RIIG/SAKALA
Область высокого давления c сухой и тихой погодой медленно смещается со Скандинавии на Эстонию, определяя у нас солнечную погоду. Воздушная масса над нами пока не меняется, поэтому ночью и в утренние часы сохраняется мороз.
В среду, 19 апреля, в Эстонии ожидается небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный 1-7 м/с.
Температура воздуха составит от +2 до +6°C.
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