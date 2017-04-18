В Канаде за четыре дня исчезла река

Река Слимс в Канаде, стекавшая с ледника Каскавулш в Кордильерах, исчезла вследствие явления, известного как перехват реки; обычно он происходит когда река, текущая параллельно, но ниже, отбирает воду у той, что течёт выше, но в Канаде механизм оказался немного другим.

Перехват реки — геологический процесс, а такие процессы обычно длятся намного дольше человеческой жизни, поэтому геологи были потрясены, обнаружив, что в случае с речкой Слимс наблюдение за подобным феноменом можно начать в понедельник и закончить к четвергу, пишет "Популярная механика".

Дэн Шугар из Университета штата Вашингтон поехал в экспедицию на Юкон в августе 2016 года. Когда геологи приехали на место, они обнаружили, что речка Слимс, которая когда-то была добрых 500 м в ширину, прекратила течь и превратилась в длинное и узкое озеро. Илистое дно норовило затянуть каждого, кто решался на прогулку по остановившейся реке. С каждым днем уровень воды в этом странном водоеме падал.

По размыванию берегов реки геологи определили, что уровень воды впервые упал в мае 2016 года. Чтобы узнать, куда делась вода, пришлось поднять вертолет и прихватить с собой несколько дронов. Следствие установило, что имел место случай захвата реки.

На протяжении последних 300−500 лет Слимс питалась из ледника Скаскавулш, одного из крупнейших в Канаде. Однако потепление климата привело к таянию ледника, и талая вода пробила себе новую дорогу сквозь ледник, по которому вода стала уходить на юг, в реку Каскавулш.

Теперь талая вода заканчивает свой путь по континенту не в Беринговом море, а в Тихом океане, а от речки Слимс скоро останется сухое русло.

Уникальность этого события не только в том, что оно произошло так быстро, но и в том, что это, возможно, первый случай, когда из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека, пересыхают реки. Этот первый случай не скажется на людях — в бассейне Слимс почти никто не живет, но экосистема уже серьезно пострадала, считает геолог Рейчел Хидли из Университета штата Висконсин в интервью The New York Times.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience