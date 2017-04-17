Нелегальная торговля домашними животными в Эстонии приобрела небывалый размах (3)

По мнению эстонских представителей Европейского парламента, Эстонии во время ее председательства в ЕС одной из приоритетных тем можно было бы выбрать проблему нелегальной торговли домашними животными. На данный момент купля-продажа животных практически бесконтрольна, и объемы ее сложно подсчитать, передает «МК-Эстония» .

Удивительно, но в Евросоюзе до сих пор нет каких-то единых стандартов регистрации и учета домашних животных. Где-то микрочип нужен, где-то не нужен. Единой электронной базы данных также нет. У каждого государства своя система регистрации. И если животное, например, потерялось или же его украли и перепродали в другой стране, найти его оказывается практически невозможно.

«Регистрация сможет ограничить незаконные убийства животных, например, бродячих собак в Румынии и гальго в Испании. Еврокомиссия может с помощью этих шагов показать, что серьезно озабочена благосостоянием животных», – замечает депутат Европарламента от Голландии Анья Хазекамп. Также, по ее словам, с введением регистрации будет прекращено множество страданий несчастных домашних питомцев.

Миллиарды на зверье

С ней солидарны и местные европарламентарии, которые обратились к премьер-министру Юри Ратасу с письмом, в котором призывают уделить внимание этой проблеме.

«Мы призываем правительство взять ситуацию под свой контроль во время председательства Эстонии в ЕС: необходимо привлечь внимание общественности к этому типу нелегальной торговли, а также включить этот вопрос в повестку дня на уровне ЕС», – прозвучало в письме, отправленном в Дом Стенбока.

А проблема на самом деле вовсе не надуманная. Очень часто редкие животные становятся предметом охоты – ими хвастаются как диковинным трофеем. И не гнушаются любыми методами, чтобы заполучить диковинку.

Нелегальная торговля животными по прибыльности стоит на третьем месте после наркотиков и оружия.

И объемы торговли, по данным организации CITES (это международная конвенция, которая регулирует вопросы международной торговли видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, с целью их защиты от истребления), ежегодно составляют более 6 млрд долларов.

Фабрики котят

Но в данном случае речь идет о редких и исчезающих видах животных. Тогда как для Прибалтики куда актуальнее другая проблема. Тут вовсю процветают «фермы» по производству котят и щенят.

И регулировать скорее нужно эту сферу. Когда в результате бесконтрольных вязок появляется незарегистрированное потомство. Которое затем продают в третьи руки, и дальше владельцы решают повязать животное «для здоровья», продолжая плодить животных, далеких от каких бы то ни было стандартов породы. В худшем случае еще и с букетом всевозможных генетических заболеваний.

«Наличие полного пакета документов у котенка или щенка – это знак того, что заводчик ответственно подходит к разведению животных, – объясняет председатель клуба любителей кошек Felix Марина Винкель. – И то, что такие животные стоят на порядок дороже, вполне объяснимо».

Сумасшедшая работа

Для того чтобы на свет появился котенок или щенок, нужны родители. В случае породистых животных речь идет о породистых родителях. Которые подтверждают чистоту своих линий и безупречность экстерьера многочисленными дипломами и медалями с выставок.

Причем условия выставок достаточно жесткие. Чаще всего действует ступенчатая система – ряд побед в номинации дает право на следующую и так далее. И только по достижении определенных титулов животное может участвовать в разведении.

И дело не в том, что владельцы животного такие честолюбивые.

Выставки, хоть иногда и считаются субъективными, дают достаточно точную характеристику статям животного и тому, имеет ли смысл продолжать эту линию.

«Выставки обходятся дорого, – продолжает Марина Винкель. – Это и оплата участия, и поездка, и организация проживания, и корм. Помимо выставок, есть и другие расходы: уход за животным – корма покупаются качественные, прививки делаются вовремя, ветеринарные контроли регулярные. Это все складывается в круглую сумму».

Кстати, денег стоят и «услуги» кота или кобеля. Как правило, в пару подбирается титулованный партнер, а стоимость вязки может приравниваться к стоимости котенка или щенка шоу-класса. Плюс, опять же, кошку или суку к будущему «супругу» нужно привезти. Как правило, не на один день. Это тоже расходы.

Расходы на корма для беременной и кормящей мамы – она нуждается в более калорийной пище. Когда на свет появляются малыши, им нужно обеспечить круглосуточный уход, сменные подстилки, а когда подрастут – игрушки и корм.

«Регистрация помета, ветконтроль, оформление документов, чипы – все это тоже деньги, – продолжает Марина Винкель. – Мы как-то считали. И получается так, что не может серьезный заводчик, который много сил вкладывает в свой питомник и содержание животных, продавать малышей дешевле чем 250–300 евро. Никак! Ну не бывает такого – расходы в питомнике большие».

Без бумажки проще

Когда речь идет о животных без документов, всегда стоит насторожиться. Но, к сожалению, это тот случай, когда спрос рождает предложение. Многие владельцы домашних животных очень зависимы от моды. И жаждут приобрести питомца модной породы. Но подешевле. Поэтому вместо того, чтобы немедленно отказаться от покупки животного без документов, только радуются – мол, там чихуахуа стоит 600 евро, а тут я купила щенка за 200. А документы нам не нужны.

Покупая животное без документов, вы поддерживаете бесконтрольное и неграмотное разведение.

Когда писался этот материал, мы проверяли объявления на множестве ресурсов. Одно было вот такого содержания: «Породистый кобель приглашает ВСЕХ НЕВЕСТ на вязку. Есть родословная. Невесты необязательно должны быть породными».

Сложно представить, какое потомство потом могут принести беспородные невесты. И куда его девать. Но владельцам «производителей» на это плевать. Почему-то считается, что вязка для здоровья необходима. Как и то, чтобы кошка или сука хоть раз в жизни принесли потомство – мол, без радостей материнства они болеют.

Ветеринары опровергают этот миф. Если животное не представляет племенной ценности, то самое гуманное – стерилизовать его. И тем самым избежать множества проблем.

Однако когда речь заходит о деньгах, на это никто не смотрит. Если за щенка модной породы можно получить до 500 евро, почему не поставить дело на конвейер? Ведь без документов животное будет дешевле и продать можно больше.

Экспортный товар

«Как правило, недобросовестные заводчики продают малышей на территории других стран, – предупреждает Марина Винкель. – Вообще это, конечно, очень большая проблема. На местных порталах объявлений полно продавцов из Литвы и Латвии. Куда ни ткнись. Без документов, только заберите. Хотелось бы, чтобы эта сфера также была отрегулирована. Например, в Финляндии заводчик из другой страны не может взять и дать на портале объявлений информацию о продаже своих щенят или котят. Этим достаточно неплохо регулируется сфера „черных“ продавцов. У нас же кто угодно».

«Если речь идет о породистом животном, то при покупке у него должны быть родословная, письменный договор купли-продажи (об этом вообще мало кто знает – прим. ред.), ветпаспорт, – комментирует Эло Линди, руководитель отдела информации Эстонского союза собаководов (Eesti Kennelliit). – Также отправляющиеся в новый дом котенок или щенок должны быть привиты. Если речь идет о породистых щенках, рожденных на территории Эстонии, то они также должны быт зарегистрированы в нашем Союзе собаководов. Перед покупкой будущий хозяин всегда может проконтролировать это на страничке нашего сайта».

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