В Эстонии станет еще холоднее

Среднесуточная температура воздуха понизилась на 4-5 градусов ниже нормы, и такой температурный фон сохранится и в ближайшие дни. Сегодня обширная область низкого давления над Россией еще задевает своим западным крылом страны Балтии. С северным воздушным потоком продолжается поступление холодного воздуха. Также с залива добавляется и влага, поэтому вероятность осадков достаточно велика.