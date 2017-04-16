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Слякоть. Иллюстративное фото.

Фото: Marianne Loorents

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Lörts.
Marianne Loorents

В Эстонии станет еще холоднее

16.04.2017 14:28
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Среднесуточная температура воздуха понизилась на 4-5 градусов ниже нормы, и такой температурный фон сохранится и в ближайшие дни. Сегодня обширная область низкого давления над Россией еще задевает своим западным крылом страны Балтии. С северным воздушным потоком продолжается поступление холодного воздуха. Также с залива добавляется и влага, поэтому вероятность осадков достаточно велика. 

Днем, 17 апреля, облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега или дождя. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0...+5°C.

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