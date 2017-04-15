Завтра в Эстонии ожидаются небольшие снегопады

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек, утром на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха ночью 1-7, местами 9 градусов мороза.