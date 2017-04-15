Днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек, на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха днем от -1 до 4 градусов тепла.
Mängib video:
1/1
Мокрый снег.
Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees
foto
//f12.pmo.ee/-mHBfYrMOD5Ghb5NIBJ0SbpUsU4=/200x200/filters:focal(84x54:497x368)/nginx/o/2013/09/05/2172165t1h00f6.jpg
//f12.pmo.ee/Laymnh5iQFe_CwjN1EMI4iajpQw=/566x0/nginx/o/2013/09/05/2172165t1h00f6.jpg
Lörtsisadu
Urmas Luik / Pärnu Postimees
Завтра в Эстонии ожидаются небольшие снегопады
15.04.2017 14:35
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек, утром на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха ночью 1-7, местами 9 градусов мороза.
Jaga |