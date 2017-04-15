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Мокрый снег.

Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

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Lörtsisadu
Urmas Luik / Pärnu Postimees

Завтра в Эстонии ожидаются небольшие снегопады

15.04.2017 14:35
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По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек, утром на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха ночью 1-7, местами 9 градусов мороза.

Днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек, на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха днем от -1 до 4 градусов тепла.

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