prognoz.ee -
Погода
Öine maailm 2016. aastal
1/1

Фото: NASA

foto
//f12.pmo.ee/mTm5ecmZsDfi0ypTzvU4tb9pyWY=/200x200/filters:focal(1349x479:3062x2134)/nginx/o/2017/04/13/6547971t1ha3b6.png
//f12.pmo.ee/e8kExDTpTvSKcQxR_6seJ8XTfSY=/566x0/nginx/o/2017/04/13/6547971t1ha3b6.png
Öine maailm 2016. aastal
NASA

Фантастические снимки: смотрите, как выглядела ночная Земля пять лет назад

14.04.2017 20:09
Комментировать | Распечатать

Ученые NASA показали новые фотографии ночной Земли, сделанные из космоса. Соответствующие снимки были опубликованы на официальном сайте аэрокосмического агентства.

Глобальная карта нашей планеты, которую назвали «Black Marble», показывает, как освещаются разные области земного шара в темное время суток, пишет Postimees.

Демонстрация проекта «Black Marble» впервые была осуществлена в 2012 году. Сейчас в NASA объявили об обновлении карты ночной Земли. Она является аналогом «синего мраморного шара», демонстрирующего, как выглядит планета в дневное время.

Создать эти две глобальные карты удалось благодаря снимкам спутника Suomi и работе специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Спутник фотографирует Землю каждый час. Он позволяет обнаружить любой источник света, созданный человеком, а также полярные сияния и даже лесные пожары.

С помощью данного проекта ученые намерены изучать глобальные изменения на планете, связанные с развитием искусственного освещения. В том числе, специалисты планируют отслеживать влияние различных изменений, таких как военные конфликты, землетрясения, ураганы, на уровень энергоснабжения в разных регионах.

Карту целиком можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
14.04.17
Жительница Латвии просто сделала фото из окна, позже к ней приехали удивленные ученые 		14.04.17
Галерея: в Раквере пришла настоящая зима
14.04.17
Погода в Эстонии пока не собирается радовать теплом 		13.04.17
Финский медведь-художник увидел "весну" и снова ушел в спячку
13.04.17
Синоптики переделали прогноз на апрель. Трепещите! (4) 		12.04.17
Снег и похолодание: завтрашняя погода заставит жителей Эстонии поежиться
11.04.17
Земляне получили снимок облаков Юпитера с рекордно близкого расстояния
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
nasa
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook