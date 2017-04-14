Фантастические снимки: смотрите, как выглядела ночная Земля пять лет назад

Глобальная карта нашей планеты, которую назвали «Black Marble», показывает, как освещаются разные области земного шара в темное время суток, пишет Postimees.
Демонстрация проекта «Black Marble» впервые была осуществлена в 2012 году. Сейчас в NASA объявили об обновлении карты ночной Земли. Она является аналогом «синего мраморного шара», демонстрирующего, как выглядит планета в дневное время.
Создать эти две глобальные карты удалось благодаря снимкам спутника Suomi и работе специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Спутник фотографирует Землю каждый час. Он позволяет обнаружить любой источник света, созданный человеком, а также полярные сияния и даже лесные пожары.
С помощью данного проекта ученые намерены изучать глобальные изменения на планете, связанные с развитием искусственного освещения. В том числе, специалисты планируют отслеживать влияние различных изменений, таких как военные конфликты, землетрясения, ураганы, на уровень энергоснабжения в разных регионах.
Карту целиком можно посмотреть ЗДЕСЬ.