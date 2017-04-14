Фантастические снимки: смотрите, как выглядела ночная Земля пять лет назад

Ученые NASA показали новые фотографии ночной Земли, сделанные из космоса. Соответствующие снимки были опубликованы на официальном сайте аэрокосмического агентства.

Глобальная карта нашей планеты, которую назвали «Black Marble», показывает, как освещаются разные области земного шара в темное время суток, пишет Postimees.

Демонстрация проекта «Black Marble» впервые была осуществлена в 2012 году. Сейчас в NASA объявили об обновлении карты ночной Земли. Она является аналогом «синего мраморного шара», демонстрирующего, как выглядит планета в дневное время.

Создать эти две глобальные карты удалось благодаря снимкам спутника Suomi и работе специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Спутник фотографирует Землю каждый час. Он позволяет обнаружить любой источник света, созданный человеком, а также полярные сияния и даже лесные пожары.

С помощью данного проекта ученые намерены изучать глобальные изменения на планете, связанные с развитием искусственного освещения. В том числе, специалисты планируют отслеживать влияние различных изменений, таких как военные конфликты, землетрясения, ураганы, на уровень энергоснабжения в разных регионах.

Карту целиком можно посмотреть ЗДЕСЬ.