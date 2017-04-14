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Мобильный телефон. Снимок иллюстративный.

Фото: Scanpix

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Scanpix

Жительница Латвии просто сделала фото из окна, позже к ней приехали удивленные ученые

14.04.2017 16:25
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Жительница Марупе Лаура даже не подозревала какой ажиотаж вызовет фото.

5 апреля женщина увидела за окном во дворе интересную, похожую на сову птицу и сфотографировала ее на камеру мобильника. Фото отослала своему знакомому Гатису, а тот, в свою очередь, разбирающемуся в орнитологии Гайдису Грандану. Женщина даже не подозревала, насколько важным оказалось это фото для науки, пишет Rus.Tvnet.

Как сообщает портал dabasdati.lv, через несколько часов туда съехались с биноклями многочисленные орнитологи, так как на фото Гранданс опознал удивительный вид птицы Athene noctua, который не наблюдался в Латвии 20 лет! Чтобы ученые смогли удостовериться, местные жители даже пустили азартных людей на крыши своих домов. Собравшимся пришлось ждать достаточно долго, но вечером ожидания увенчались успехом: птица все же подлетела с кормушке.

Как отмечается, птица редка не только в Латвии, но и во всей Европе - связано это с изменениями биотопа.

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латвия · птица · сова · ученые
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