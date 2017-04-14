Днем, 15 апреля, переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер переменных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+5°C.
Mängib video:
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Дождь. Иллюстративное фото.
Фото: Mihkel Maripuu / Postimees
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Lörts ja vihm Tallinna kesklinnas.
Mihkel Maripuu / Postimees
Погода в Эстонии пока не собирается радовать теплом
14.04.2017 13:18
В ближайшие дни синоптической ситуацией в Эстонии будет править малоактивная область низкого давления. Погода останется сравнительно тихой, а осадки в виде снега или мокрого снега будут небольшими и пройдут лишь в отдельных местах. Воздушная масса над нами очень холодная, ночные морозы при длительных прояснениях могут достигать -9 градусов, днем столбик термометра навряд ли превысит отметку +5°C.
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