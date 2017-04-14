Погода в Эстонии пока не собирается радовать теплом

В ближайшие дни синоптической ситуацией в Эстонии будет править малоактивная область низкого давления. Погода останется сравнительно тихой, а осадки в виде снега или мокрого снега будут небольшими и пройдут лишь в отдельных местах. Воздушная масса над нами очень холодная, ночные морозы при длительных прояснениях могут достигать -9 градусов, днем столбик термометра навряд ли превысит отметку +5°C.