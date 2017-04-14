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Lääne-Virumaal Huljas hukkus mikrobussi ja sõiduki laupkokkupõrkes inimene.
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Вчера при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля погибла женщина.

Фото: Kaspar Pokk

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Lääne-Virumaal Huljas hukkus mikrobussi ja sõiduki laupkokkupõrkes inimene.
Kaspar Pokk

Полиция призвает водителей к осторожности

14.04.2017 10:12
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В четверг в течение дня и в ночь на пятницу в большинстве регионов Эстонии прошел снег и дорожные условия усложнились, в связи с чем полиция призвала водителей к особой осторожности.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Александра Урба, четверг на дорогах Эстонии выдался очень тяжелым для участников движения. Утром в Ляэне-Вирумаа в тяжелой аварии погибла женщина и пострадали двое мужчин.

«На шоссе Таллинн-Нарва, а также на менее крупных дорогах произошло множество мелких аварий, когда в кювет на скользкой дороге съехали автомобили, в том числе, грузовик и автобус. К счастью, в этих авариях пострадавших не было», - отметил Урб.

В ночь на пятницу температура воздуха в большинстве регионов упала, началась гололедица на дорогах.

Александр Урб призвал водителей к осторожности, к выбору скорости и приемов вождения, соответствующих дорожным и погодным условиям, к соблюдению большей дистанции между автомобилями. «Помогая другим попавшим в беду, следует также быть осторожными, делать это как можно более безопасно, а также по возможности доверить это профессионалам — спасателям и медикам», - отметил он.

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