Днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха днем 1-5 градусов тепла, на северо-востоке страны от нуля до 2 градусов мороза.
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Метель в Эстонии.
Фото: Mailiis Ollino/
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Lumesadu, tuisk, lumi, talv
Mailiis Ollino/
Пятница в Эстонии будет снежной и холодной
13.04.2017 16:37
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северных направлений 4-10 м/с, около полуночи на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на северо-востоке страны с понижением до 8 градусов мороза.
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