Пятница в Эстонии будет снежной и холодной

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северных направлений 4-10 м/с, около полуночи на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на северо-востоке страны с понижением до 8 градусов мороза.