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Медведь иллюстративный.

Фото: Scanpix

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Pruunkaru
Scanpix

Финский медведь-художник увидел "весну" и снова ушел в спячку

13.04.2017 15:04
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Самый знаменитый медведь Финляндии - Юусо из Куусамо - не выдержал минусовых температур финской весны и решил снова лечь спать.

Хозяин медведя-художника Суло Карьялайнен рассказал телеканалу MTV3, что его питомец, выйдя из зимней спячки, выглянул на улицу и тут же вернулся в берлогу. Нынешний апрель оказался слишком холодным для Юусо, считает Карьялайнен.

По прогнозам хозяина, его питомец попробует проснуться уже после майских праздников, когда в стране обещают теплую погоду, пишет fontanka.fi.

Юусо стал знаменит после того, как у него обнаружилась страсть к рисованию. Картины косолапого художника несколько раз выставлялись в финских музеях. О популярности медведя говорит и то, что президент Финляндии Саули Нийнситё  в 2016 году пригласил Суло Карьялайнена на торжественный прием в честь Дня независимости.

В 2015 году Юусо нарисовал 13 картин, из них 6 были проданы. Деньги, которые заработал косолапый художник, пошли на содержание животных в центре Куусамо, где был воспитан и сам Юусо. Летом 2016 года работы талантливого зверя были представлены на выставке в Тампере. За 15 картин Юусо, которые удалось продать, Центр для животных заработал около 8000 евро. В 2017 году работы Юусо были выставлены уже в столице Финляндии.

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медведь · финляндия
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