Синоптики переделали прогноз на апрель. Трепещите!

Опубликованный в начале апреля месячный прогноз, согласно которому тепло должно было прийти в середине апреля, больше не действителен, государственная метеослужба обещает внести в него коррективы.

“В середине месяца над Россией усилится область высокого давления, по ее краю с юга придут более теплые воздушные массы. Когда антициклон разовьется до высоких слоев атмосферы и перестанет быстро смещаться, тогда тепло станет более-менее постоянным”, - значится в месячном прогнозе, опубликованном в начале апреля. Ведущий синоптик отдела прогнозов погода госметеослужбы Тайми Пальяк констатировала, что на нашей широте более точным является прогноз лишь на первые два-три дня, начиная с четвертого и пятого дня точность прогноза существенно падает.

“В своих месячных прогнозах, которые мы выкладываем 1-го и 2-го числа, мы исходим и из статистических данных, и из движения воздушных потоков в аналогичные годы. Тот вариант, который мы решили опубликовать на основании данных начала месяца, в апреле не осуществится. Мы внесем коррективы на сайте нашего месячного прогноза”, - сказала она.

Согласно новому прогнозу, по словам Пальяк, ожидается, что минимум неделю в Эстонии будет холодно, по ночам будет преимущественно ниже нуля, а днем чуть выше нулевой отметки. “К сожалению, прежний месячный прогноз не подтвердится”, - констатировала Пальяк, добавив, что апрель вообще является самым переменчивым месяцем года.

В то же время, если взглянуть на то, каким был апрель на протяжении многих лет, нынешний апрель нельзя считать необычно холодным. До сих пор он скорее был теплее среднего.

“Теперь мы достигли средней температуры воздуха за апрель. До сих пор она была все время выше среднего”, - заметила Пальяк. В начале месяца температура воздуха была максимум на 9 градусов выше нормы (среднестатический показатель за много лет составляет 2-4 градуса), а в более холодные дни – на 2 градуса выше нее.

Абсолютный температурный минимум за апрель был достигнут в Таллинне в 1941 году, когда он составил -17,2 градуса, в Пярну минимум был достигнут в 1881 году и составил -19,7, в Нарве – в 1956 году (-25,1) и в Тарту – в том же году (18,9). Температурные максимумы апреля были побиты в прошлом году, когда в Таллинне было зафиксировано 18,8 градуса тепла, в Тарту – 20,1, Пярну – 18,5 и Нарве – 18,7.

По мнению Пальяк, в этом году абсолютный минимум достигнут не будет, поскольку особенных холодов не ожидается. “В последующие десять дней бывали минимальные температуры до -12 градусов, так что предположительно так холодно не будет, но -5..-8 где-то в Эстонии в течение ближайшей недели будет точно”, - сказала она.