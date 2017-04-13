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Stockholmis sadas alla rekordiline lumi.
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Снегопад. Фото иллюстративное

Фото: Scanpix

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Stockholmis sadas alla rekordiline lumi.
Scanpix

Будет ли Пасха снежной или большой снегопад все же обойдет Эстонию стороной?

13.04.2017 09:01
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Еще пару дней назад синоптики обещали на выходных большой снегопад, но вчера прогнозы изменились.​

Sakala попросила ведущего синоптика Государственной службы погоды Тайми Пальяк рассказать, какая погода нас ожидает в ближайшие дни.

По имеющимся у Пальяк данным, к Пасхе воздушный поток обратится на север и откроет прямой путь арктическим холодным массам в конце этой и начале следующей недели.

При этом синоптик добавила, что погода сейчас очень переменчивая.

"Движение циклонов на моделях прогнозирования погоды менялось день ото дня, некоторые прогнозы обещали обильный снегопад, - заметила Пальяк. - Однако согласно последнему тренду, вихри, направляющиеся в сторону Балтийского моря, все же обойдут Эстонию стороной и большого снегопада у нас не будет".

При этом все же возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега - особенно в пятницу и понедельник. Ветер будет преимущественно северным и достаточно сильным. Относительно безветренно будет лишь в субботу.

Ночи, согласно прогнозу, будут ясными, температура воздуха упадет до -5, местами до -8 градусов. Во время праздников особенно холодные ночи ожидаются в Вирумаа, но в начале новой недели температура упадет ниже -5 градусов и в других регионах Эстонии. Теплее будет на побережье, где ночью будет околонулевая температура. Днем температура поднимется от 1 до 6 градусов тепла.

"В середине новой недели погода ненадолго смягчится, но, к сожалению, этот тренд непостоянен и холода могут вернуться", - добавила Пальяк.

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