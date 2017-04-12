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A dark line is seen snaking across the lower half of the sun in this image from NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO) taken February 10, 2015. SDO shows colder material as dark and hotter material as light, so the line is, in fact, an enormous swatch of colder material hovering in the sun's atmosphere, the corona. Stretched out, that line or solar filament as scientists call it would be more than 533,000 miles long, or longer than 67 Earths lined up in a row, according to NASA. REUTERS/NASA/SDO/Handout (OUTER SPACE - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS
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Ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА обнаружили ранее неизвестный атмосферный феномен, который может возникать из-за мощных вспышек на Солнце.

Фото: NASA/REUTERS

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A dark line is seen snaking across the lower half of the sun in this image from NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO) taken February 10, 2015. SDO shows colder material as dark and hotter material as light, so the line is, in fact, an enormous swatch of colder material hovering in the sun's atmosphere, the corona. Stretched out, that line or solar filament as scientists call it would be more than 533,000 miles long, or longer than 67 Earths lined up in a row, according to NASA. REUTERS/NASA/SDO/Handout (OUTER SPACE - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS
NASA/REUTERS

НАСА зафиксировало загадочное атмосферное явление

12.04.2017 16:38
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Ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА обнаружили ранее неизвестный атмосферный феномен, который может возникать из-за мощных вспышек на Солнце. Оказалось, что геомагнитные бури приводят к исчезновению из ионосферы Земли большого количества заряженных электронов, что может привести к сбоям в радиосвязи. Статья исследователей опубликована в журнале Radio Science. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Gizmodo.

Геомагнитные бури возникают, когда частицы, входящие в состав коронального выброса массы, сталкиваются с магнитным полем Земли. При этом в атмосфере могут происходить всплески электрического заряда — возникают целые облака ионов.

Подобное явление ученые наблюдали 19 февраля 2014 года после двух мощных выбросов. Для этого они использовали сеть глобальных навигационных спутников GNSS и магнитные обсерватории по всему миру. Для обработки полученных данных использовалось специально разработанное программное обеспечение.

Специалисты заметили, что, хотя регистрировались отдельные всплески электрического заряда над северной Гренландией, в целом ионосфера потеряла большое количество свободных электронов. Были обнаружены обширные «дыры» диаметром 500-1000 километров с очень малым количеством заряженных частиц. Это состояние атмосферы продлилось несколько дней.

Исследователи пока не знают точных причин явления, однако объясняют его тем, что электроны рекомбинируют с положительно заряженными частицами или выталкиваются из определенных областей ионосферы в горизонтальном или вертикальном направлениях. Поскольку они способны отражать радиоволны, их недостаток может привести к нарушениям в радиосвязи.

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