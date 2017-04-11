Зоологи вылечили от наркозависимости питона, который жил в притоне

Двухметровый питон, изъятый сотрудниками полиции во время рейда в лабораторию по производству метамфетамина, настолько пристрастился к наркотикам, что его пришлось поместить в специальную реабилитационную тюрьму для животных, сообщает NEWSru со ссылкой на The Daily Telegraph .

Гигантская змея привлекла внимание правооохранителей своим агрессивным поведением в ходе спецоперации в середине 2016 года. Как впоследствии установили зоологи, рептилия, находясь в замкнутом пространстве лаборатории, подверглась воздействию частиц метамфетамина и фактически стала зависимой от наркотика.

Как и в случае лечения наркозависимых людей, змею поместили в специальный реабилитационный центр для представителей дикой природы в Виндзоре, к югу от австралийского Сиднея. По мнению специалистов центра, принимавших змею, наркозависимость питона была видна невооруженным глазом. «Он был нервным, скользким и был готов напасть», - рассказал куратор отделения змей Ян Митчелл. По его словам, питоны могут быть немного раздражительными, но обычно они лежат в спокойном состоянии. Этот же был очень агрессивным и вел себя непредсказуемо.

Специалистам реабилитационного центра понадобилось около месяца, чтобы вывести наркотик из организма змеи, и лишь спустя семь месяцев рептилия вернулась к состоянию нормальной жизни.

Сотрудники реабилитационного центра дикой природы в прошлом году имели дело с 40 змеями, поступившими к ним после поимки их хозяев-наркоторговцев. Дело в том, что змеи являются излюбленными питомцами байкеров, промышляющих торговлей наркотиками, - они прячут оружие и наркотики в контейнер со змеей, которая служит сдерживающим фактором при проверке сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, около двух лет назад в Сочи произошла скандальная история с двумя медведями, хозяина которых, по совместительству владельца ресторана, уличили в спаивании животных пивом и «отверткой» (коктейлем из водки с апельсиновым соком). Медведей держали в вольере рядом с заведением ради привлечения посетителей.

Сообщалось, что посетители ресторана подходили к вольеру, кидали за решетку чипсы и прочую снедь, а также поили косолапых пивом из пластиковых баклажек и другими, более крепкими напитками. Хозяину ресторана выписали штраф за нарушение ветеринарных норм при размещении животных на сумму 26 тысяч рублей, в дальнейшем делом занялась прокуратура, а медведей перевезли в подмосковный приют.