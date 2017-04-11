Земляне получили снимок облаков Юпитера с рекордно близкого расстояния

Изображение подчеркивает особенность Юпитера: его атмосферные фронты, сталкиваясь друг с другом, образуют причудливые узоры на поверхности планеты. Призрачная синеватая полоса на правой половине изображения — это старинная буря, одна из немногих структур, заметных в широтах, где находится южный умеренный пояс Юпитера, пишет "Моя Планета".
Яйцевидное пятно в левом нижем углу, где появляются небольшие темные участки, концентрирует вокруг себя вихри.
Место, которое должен был снять «Джуно», выбирали публичным голосованием: им оказалась область, в которой сходятся разные атмосферные явления.
Изображение было обработано Романом Ткаченко, а его анализ провел ученый Джон Роджерс, сообщает NASA.
Фотографию можно посмотреть здесь.