Земляне получили снимок облаков Юпитера с рекордно близкого расстояния

Межпланетный зонд NASA «Джуно» 27 марта пролетел вблизи поверхности Юпитера и сфотографировал облака газового гиганта на расстоянии всего в 12 700 км!

Изображение подчеркивает особенность Юпитера: его атмосферные фронты, сталкиваясь друг с другом, образуют причудливые узоры на поверхности планеты. Призрачная синеватая полоса на правой половине изображения — это старинная буря, одна из немногих структур, заметных в широтах, где находится южный умеренный пояс Юпитера, пишет "Моя Планета".

Яйцевидное пятно в левом нижем углу, где появляются небольшие темные участки, концентрирует вокруг себя вихри.

Место, которое должен был снять «Джуно», выбирали публичным голосованием: им оказалась область, в которой сходятся разные атмосферные явления.

Изображение было обработано Романом Ткаченко, а его анализ провел ученый Джон Роджерс, сообщает NASA.

Фотографию можно посмотреть здесь.