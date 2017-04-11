Рано радовались: этой ночью Эстонию накроет снегом

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих регионах пройдет снег, мокрый снег и дождь. После полуночи облачность уменьшится и вероятность осадков снизится. Ветер северо-западный - западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. К утру ветер ослабеет. Температура воздуха от -2 до +2 градусов.

На Чудском озере ожидается западный и северо-западный ветер 6-10 м/с, к утру ветер ослабеет. Высота волны 0,5 - 1 м. Местами пройдет мокрый снег и кратковременный дождь. Температура воздуха от +1 до +2 градусов.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, к вечеру на юго-западе Эстонии ожидаются осадки. Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 2-8 м/с. К вечеру на островах ветер обратится на юго-восток и восто. Температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла.

На Чудском озере западный ветер 2-7 м/с, высота волны до 0,5 метра. Местами кратковременные дожди, видимость хорошая. Температура воздуха 5-6 градусов.