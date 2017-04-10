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Lisaks tuulele on oodata ka vihma.
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Фото: Olivia Harris / Reuters

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Lisaks tuulele on oodata ka vihma.
Olivia Harris / Reuters

Синоптики обещают дождливый вторник

10.04.2017 14:35
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По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами пройдут дожди.

Ветер ожидается юго-западный, 5-11, около полуночи порывами до 15 м/сек. К утру ветер ослабеет и на островах сменит направление на северо-западное.  Температура воздуха - от одного до пяти градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный и западный, на островах северо-западный, 5-11, порывами 15 м/сек, во второй половине дня повсеместно сменит направление на северо-западное. Температура воздуха 5-10, на побережье местами 3 градуса тепла.

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облачность · переменная облачность · температура воздуха
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