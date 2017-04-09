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Tuuline ilm.
Reuters

Завтра в Эстонии будет тепло, но ветрено

09.04.2017 14:07
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Поступившее вчера тепло удержится до вечера. Образовавшийся над Норвежским морем циклон днем будет уже над Ботническим заливом и его южная периферия покроет Балтийское море. Из-за циклона погода будет ветреной, но по-весеннему теплой. К вечеру к Хийумаа и Сааремаа подойдет холодный фронт с кратковременными дождями и во вторник по всей Эстонии похолодает.

Завтра, 10 апреля, переменная облачность. Вечером во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 7-13, на островах и побережье порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 10...16, на побережье местами 6°C.

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