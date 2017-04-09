Завтра в Эстонии будет тепло, но ветрено

Поступившее вчера тепло удержится до вечера. Образовавшийся над Норвежским морем циклон днем будет уже над Ботническим заливом и его южная периферия покроет Балтийское море. Из-за циклона погода будет ветреной, но по-весеннему теплой. К вечеру к Хийумаа и Сааремаа подойдет холодный фронт с кратковременными дождями и во вторник по всей Эстонии похолодает.