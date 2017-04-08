Видео: смотрите, как взрываются звезды при столкновении

Астрофизики из Колорадского университета обнаружили следы столкновения двух небольших протозвезд в Облаке Ориона. Видеоролик, в котором показана фотография взрыва, опубликован на YouTube-канале Европейской южной обсерватории.

Удар двух небесных тел был настолько мощным, что количество выделившейся энергии сравнимо с тем, что излучает Солнце в течение десяти миллионов лет, пишет "Лента.ру". В результате газ, пыль и другие протозвезды стали разлетаться от эпицентра взрыва со скоростью 150 километров в секунду.