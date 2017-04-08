В воскресенье, 8 апреля, днем переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер западный, юго-западный 3-10, вечером на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 8..14, на побережье местами 6°C.
Mängib video:
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Весенние цветы.
Фото: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS
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TRT02: MESILANE & KROOKUS : TARTU, EESTI, 19MAR15 - Pildil: TÜ botaanikaaias õitsevad kevadlilled - krookused, lumikellukesed. ma/Foto MARGUS ANSU POSTIMEES
MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS
Завтра в Эстонии ожидается до 14 градусов тепла
08.04.2017 17:35
В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-западного, южного направления 1-7 м/с. Температура воздуха -2..+4°C.
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