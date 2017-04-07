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Maakera.
Scanpix

У двойника Земли нашли атмосферу

07.04.2017 21:05
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Команда астрофизиков из Кильского университета в Германии впервые изучила химический состав атмосферы планеты GJ 1132b, считающейся двойником Земли.

Планета GJ 1132b, об открытии которой было объявлено в 2015 году, находится в созвездии Парусов на расстоянии примерно 39 световых лет от Земли. GJ 1132b в 1,4 раза больше нашей планеты, но красный карлик, вокруг которого она вращается, намного меньше, холоднее и тусклее Солнца, отмечает "Моя Планета".

При помощи телескопа в Европейской южной обсерватории в Чили ученые впервые смогли изучить GJ 1132b и сделали вывод, что планета имеет атмосферу, состоящую из толстого слоя облаков — водяного пара или метана, а возможно, и смеси обоих. Свое исследование ученые опубликовали в журнале Astronomical.

При этом ученые считают маловероятным существование на планете жизни, поскольку температура на поверхности GJ 1132b, по расчетам экспертов, достигает 370 °С.

«Насколько мне известно, самая горячая температура, при которой способен выжить организм на Земле, составляет 120 °С», — рассказал Джон Саутворт из Кильского университета.

В то же время ученые считают, что выяснение состава атмосферы GJ 1132b стало важным шагом в погоне за поиском жизни вне Солнечной системы, пишет Би-би-си.

«Мы доказали, что планеты, вращающиеся вокруг звезд малой массы, могут иметь атмосферу, а таких планет очень много во Вселенной. Это оставляет нам надежду, что однажды мы сможем найти жизнь на такой планете», — добавил Саутворт.

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