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Tallinn, 20.03.2017. Kevade saabumine Tallinnas Musumäel (Virumägi). Varblane. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES
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Воробей. Снимок иллюстративный.

Фото: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

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Tallinn, 20.03.2017. Kevade saabumine Tallinnas Musumäel (Virumägi). Varblane. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES
SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Погрелись - и хватит: на Эстонию надвигается похолодание со снегом и дождем

07.04.2017 13:52
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Если в начале следующей недели погода в Эстонии будет теплой и солнечной, то ближе к ее середине все начнет кардинальным образом меняться.  

В понедельник юго-западный поток воздуха добавит тепла. Ночью температура воздуха останется в пределах 2-3 градусов выше нуля. Днем она повысится до 12-15 градусов, прохладнее из-за сильного юго-западного ветра будет лишь на побережье. В этот теплый день сквозь облака будет проглядывать солнышко. Однако вечером в западной части страны образуются дождевые облака.

Во вторник Эстония окажется на южной окраине циклона. Ожидаются кратковременные дожди, вечером возможен и мокрый снег. Будет дуть западный ветер, ночью температура воздуха составит 2-6, а днем  - 5-10 градусов тепла.

В среду с запада в Эстонию придут дождевые облака, которые принесут с собой мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью будет близка к нулю, днем ожидается 4-7 градусов тепла.

В четверг Балтийское море настигнет новый циклон, который сделает нашей стране подарок в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура воздуха составит 0-4 и днем - 2-7 градусов тепла. На солнце надеяться не стоит.

В пятницу также ожидается мокрый снег, дождь, а также снег. Ночью температура воздуха будет близка к нулю, днем ожидается небольшой плюс.

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апрель · балтийское море · дождь · мокрый снег · погода в эстонии · похолодание · прогноз · синоптики · температура воздуха
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