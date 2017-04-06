В Ида-Вирумаа обнаружено новое место обитание белок-летяг, это поможет лучше картографировать этот вид на местности.

Ранее неизвестное место обитание белок-летяг было обнаружено во время проведения лесохозяйственных работ Центром управления гослесами (RMK). Как сообщили из RMK, вырубка сразу же была остановлена. Место обитание белок-летяг расположено примерно в 350 метрах от имеющегося коридора, оно занесено в регистр окружающей среды, а до того, как оно будет взято под охрану, RMK установил временное локальное ограничение.

"Новое место обитание белок-летяг находится вблизи зоны вырубки, однако оставленные деревья и лесной молодняк предоставляют возможность достичь коридора", - описал ситуацию специалист по защите видов отдела защиты природы RMK Магус Пенса. Специалист по биологическому многообразию RMK Тоомас Хирс отметил, что новые места обитания белок-летяг и ранее обнаруживали во время проведения вырубок, однако в последние годы этому очень помогает модель выявления летяг на местности, составленная начальником отдела живой природы Агентства окружающей среды и исследователем летяг Уудо Тиммом.