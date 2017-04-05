Горбатых китов часто обнаруживают в водах Нью-Йорка. Морские жители могут достигать до 18 метров в длину и весить до 40 тонн, пишет 5-tv.ru.
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Фото: Скриншот.
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Скриншот.
Видео: девятиметрового кита выбросило на пляж Нью-Йорка
05.04.2017 16:23
Жители Нью-Йорка обнаружили на пляже района Куинс тушу девятиметрового мертвого горбатого кита. Находку сразу оградили от зевак, которые поспешили сделать фото и видео.
Jaga |