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Скриншот.

Видео: девятиметрового кита выбросило на пляж Нью-Йорка

05.04.2017 16:23
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Жители Нью-Йорка обнаружили на пляже района Куинс тушу девятиметрового мертвого горбатого кита. Находку сразу оградили от зевак, которые поспешили сделать фото и видео.

Горбатых китов часто обнаруживают в водах Нью-Йорка. Морские жители могут достигать до 18 метров в длину и весить до 40 тонн, пишет 5-tv.ru.

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кит · нью-йорк · пляж · смерть
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