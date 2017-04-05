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Дождь. Фото иллюстративное.

Фото: Peeter Langovits / Postimees

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Peeter Langovits / Postimees

Завтра в Эстонии потеплеет, но не исключены дожди

05.04.2017 14:17
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После прохождения ложбины над Балтийским морем усиливается гребень высокого давления. В течение дня облаков становится все меньше, однако отдельные небольшие дожди все же не исключены. Несмотря на северо-западный ветер показания термометров приблизятся к 10-градусной отметке, лишь на побережье будет прохладнее.  

Днем, 6 апреля, переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

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