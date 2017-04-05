Завтра в Эстонии потеплеет, но не исключены дожди

После прохождения ложбины над Балтийским морем усиливается гребень высокого давления. В течение дня облаков становится все меньше, однако отдельные небольшие дожди все же не исключены. Несмотря на северо-западный ветер показания термометров приблизятся к 10-градусной отметке, лишь на побережье будет прохладнее.