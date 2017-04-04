Прогноз погоды до субботы: не ждали?

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни сохранится переменчивая погода — возможны и дожди, и мокрый снег.

В ночь на четверг будет облачно с прояснениями, по регионам небольшие дожди и мокрый снег. Ветер западных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем также будет облачно с прояснениями, по регионам небольшие дожди. Ветер западный и северо-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем облачности будет больше, местами возможны небольшие осадки. Ветер западный и северо-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 5-9 градусов тепла.

В ночь на субботу будет облачно, по регионам мокрый снег и снег. Ветер западный и северо-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до одного градуса тепла. Днем будет облачно, по регионам мокрый снег, к вечеру облачность разрядится и вероятность осадков уменьшится. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.