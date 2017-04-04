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Soe ilm. Vabaduse plats.
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Фото: Liis Treimann

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Soe ilm. Vabaduse plats.
Liis Treimann

Прогноз погоды на апрель: синоптики решили порадовать жителей Эстонии

04.04.2017 12:28
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Согласно прогнозу эстонских синоптиков, в этом году апрель обещает быть чуть теплее, чем обычно.

Отмечается, что долгожданное тепло должно прийти в Эстонию в середине месяца.

Если среднестатистическая температура воздуха в апреле составляет 3,7-5,9 градуса, то в этом году ожидается близкая к норме или чуть более высокая температура. Осадки также составят норму в 25-37 мм или их будет чуть меньше.

Погода в начале месяца будет переменчивой. Активные циклоны идут с Атлантики через Норвежское море на Скандинавию. На Балтийском море ожидаются относительно теплые массы воздуха. Ближе к 8 апреля циклоны сместятся на северо-запад России, и вслед за этим в Эстонию придут более прохладные массы воздуха, а наряду с дождем пройдут также мокрый снег и снег. Прохладная погода сохранится и в начале второй декады месяца.

В середине месяца над Россией усилится область высокого давления, ее гребень принесет теплую воздушную массу. Если верхние слои воздуха антициклона будут развиваться и останутся малоподвижными, то теплая волна будет иметь устойчивый характер. Однако очень возможно, что через два-три дня станет прохладнее, пройдут осадки.

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