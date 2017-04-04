Горные коровы парализовали авиацию на острове Рухну

В заявлении говорилось, что принадлежащие НКО Seos животные 30 марта в очередной раз пришли на взлетное поле, из-за чего вылет самолета состоялся позже на 20 минут.
В первый раз владельца попросили прийти и забрать коров в 8.11, во второй – в 8.57, спустя 10 минут после второй просьбы собственник все же явился на поле.
По словам владельцев, сейчас закончился прикорм, и животные находятся на летнем пастбище, ограда которого не может их удержать. До роста новой травы еще почти месяц, и оператор аэропорта опасается, что до тех пор животные будут нести постоянную угрозу для авиации.