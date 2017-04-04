Горные коровы парализовали авиацию на острове Рухну

Оператор аэропорта на острове Рухну на прошлой неделе обратился в волостную управу с просьбой принять меры против бродящих по взлетному полю горных коров, из-за которых произошла задержка одного из рейсов, пишет Saarte Hääl .

В заявлении говорилось, что принадлежащие НКО Seos животные 30 марта в очередной раз пришли на взлетное поле, из-за чего вылет самолета состоялся позже на 20 минут.

В первый раз владельца попросили прийти и забрать коров в 8.11, во второй – в 8.57, спустя 10 минут после второй просьбы собственник все же явился на поле.

По словам владельцев, сейчас закончился прикорм, и животные находятся на летнем пастбище, ограда которого не может их удержать. До роста новой травы еще почти месяц, и оператор аэропорта опасается, что до тех пор животные будут нести постоянную угрозу для авиации.