prognoz.ee -
Погода
Šoti mägiveis.
1/1

Шотландская горная корова.

Фото: Margus Ansu

foto
//f8.pmo.ee/MD8tEveYEFeT6RHDqu8PTsPLSEU=/200x200/filters:focal(49x191:4418x2956)/nginx/o/2017/04/04/6518283t1h52da.jpg
//f8.pmo.ee/0LWvfNP4pzl9aLNY8MCBb_c4sK0=/566x0/nginx/o/2017/04/04/6518283t1h52da.jpg
Šoti mägiveis.
Margus Ansu

Горные коровы парализовали авиацию на острове Рухну

04.04.2017 10:19
Комментировать | Распечатать

Оператор аэропорта на острове Рухну на прошлой неделе обратился в волостную управу с просьбой принять меры против бродящих по взлетному полю горных коров, из-за которых произошла задержка одного из рейсов, пишет Saarte Hääl.

В заявлении говорилось, что принадлежащие НКО Seos животные 30 марта в очередной раз пришли на взлетное поле, из-за чего вылет самолета состоялся позже на 20 минут.

В первый раз владельца попросили прийти и забрать коров в 8.11, во второй – в 8.57, спустя 10 минут после второй просьбы собственник все же явился на поле.

По словам владельцев, сейчас закончился прикорм, и животные находятся на летнем пастбище, ограда которого не может их удержать. До роста новой травы еще почти месяц, и оператор аэропорта опасается, что до тех пор животные будут нести постоянную угрозу для авиации.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
авиация · коровы · рухну · самолет
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook