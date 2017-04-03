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Soe ilm. Pirita rand.
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Фото: Liis Treimann

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Soe ilm. Pirita rand.
Liis Treimann

Погода в апреле: в ближайшее время выпадет снег, но и долгожданное тепло не за горами

03.04.2017 17:39
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По данным службы погоды Эстонии, в начале апреля погода будет изменчивой: то тепло, то прохладно, ожидаются дожди, мокрый снег и снег. В середине месяца, согласно нынешним прогнозам, придет долгожданное тепло. 

Средняя температура воздуха в апреле ожидается в рамках нормы или немного выше (норма — от 3,7 до 5,9 градусов тепла). Осадки также в границах нормы, местами меньше (норма — от 25 до 37 мм).

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апрель · весна · погода · прогноз · тепло
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