Средняя температура воздуха в апреле ожидается в рамках нормы или немного выше (норма — от 3,7 до 5,9 градусов тепла). Осадки также в границах нормы, местами меньше (норма — от 25 до 37 мм).
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Фото: Liis Treimann
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Soe ilm. Pirita rand.
Liis Treimann
Погода в апреле: в ближайшее время выпадет снег, но и долгожданное тепло не за горами
03.04.2017 17:39
По данным службы погоды Эстонии, в начале апреля погода будет изменчивой: то тепло, то прохладно, ожидаются дожди, мокрый снег и снег. В середине месяца, согласно нынешним прогнозам, придет долгожданное тепло.
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