Видео: ученые подбросили барсуку труп огромной коровы. Дальнейшие действия хищника были поразительны

Для многих не является секретом тот факт, что американский барсук является хищником и питается падалью. Однако такого поведения, которое наблюдали ученые Университета Юты, раньше замечать за барсуком никому не удавалось.

В сети появилось видео, на котором записан эксперимент ученых, во время которого они подбросили хищнику тушу огромной коровы. Исследователи из Университета Юты зафиксировали, что барсук полностью закопал тушу коровы для последующего употребления в пищу, сообщает портал N+1.

Авторы отмечают, что это первый задокументированный случай, когда американский барсук спрятал мертвое животное крупнее, чем он сам. Исследование опубликовано в Western North American Naturalist Publications.

Американский барсук давно известен своей привычкой прятать и закапывать еду, в том числе трупы животных. Спрятанная таким образом еда скрыта от других падальщиков, и барсук может вернуться к ней позже, чтобы съесть. Тем не менее, до сих пор это поведение наблюдалось относительно небольших животных — например, барсуки закапывали мелких грызунов или кроликов.