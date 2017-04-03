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Такое может быть только в России: мужчина попытался оседлать медведя (видео)

03.04.2017 14:19
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В интернете распространяется видео, на котором снят мужчина, пытающийся оседлать медведя. 

Сначала они с медведем обнимаются и танцуют, а затем мужчина пытается забраться животному на спину. Необычное развлечение было зафиксировано в России в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, пишет портал Rus.Tvnet.

Одни восхищались отвагой мужчины, другие высказывали полностью противоположное мнение по поводу человека, который рисковал не только своей жизнью, но и чужими. Ведь дело происходило на улице, где было немало других людей. А кто-то посчитал это издевательством над животным.

Впрочем, вскоре все разъяснилось. Оказывается, своего питомца подышать воздухом на улицу вывел дрессировщик цирка.

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