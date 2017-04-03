Эстонские лосята отправятся спасать Европу

Несмотря на то, что Департамент окружающей среды не считает эту затею хорошей, руководитель зоопарка Алавески планирует отправить своих лосят в Чехию и Словакию, чтобы спасти популяцию лосей в Центральной Европе.

Эстония время от времени посылает за рубеж диких животных, чтобы помочь исправить ситуацию в странах, где они находятся на грани вымирания, пишет Postimees.ee.

Например, недавно во Францию были оправлены шесть европейских норок. А два года назад четыре европейские норки были отправлены в Германию. В прошлом году в Австрию из Эстонии был доставлен стервятник.

Разговоры о том, что за рубеж можно отправить и эстонских лосят, начали вести уже несколько лет назад. В эстонских лесах каждый год находят двух-трех лосят, в отношении которых есть подозрения, что они не выживут в дикой природе.

Руководитель зоопарка Алавески Рейн Кыйв отмечает, что нехватка лосей ощущается в Латвии, Литве, Чехии и Словакии. Именно в Словакии эстонских лосят ждут больше всего.

«Чтобы улучшить популяцию лосей, необходима свежая кровь. Наши лоси больше и обладают лучшими генетическими характеристиками, чем у соседей», - объясняет Кыйв.

А вот Департамент окружающей среды его энтузиазма не разделяет. «Отправка живущих в Эстонии лосей в Центральную Европу – вызывающий большие вопросы процесс», - ответил Кыйву на официальный запрос представитель департамента Аймар Ракко.