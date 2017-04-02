Галерея: жители Эстонии наслаждаются весенней погодой

Например, в Тарту температура воздуха сегодня поднялась выше десяти градусов тепла, поэтому жители города не могли упустить случая потренироваться, половить рыбу и просто погулять под лучами весеннего солнца.
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Уже не осталось и следа от выпавшего в ночь на пятницу снега. Сегодня по всей Эстонии можно наслаждаться по-настоящему весенней погодой.
Например, в Тарту температура воздуха сегодня поднялась выше десяти градусов тепла, поэтому жители города не могли упустить случая потренироваться, половить рыбу и просто погулять под лучами весеннего солнца.
Смотрите галерею!
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