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Фото: Liis Treimann

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Kevadine ilm
Liis Treimann

В Эстонии сохранится теплая весенняя погода

02.04.2017 13:52
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По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам преимущественно дожди, местами туманы. Ветер северо-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями преимущественно без осадков. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов тепла.

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весна · погода · прогноз · тепло
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