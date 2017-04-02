Днем облачно с прояснениями преимущественно без осадков. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов тепла.
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Фото: Liis Treimann
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Kevadine ilm
Liis Treimann
В Эстонии сохранится теплая весенняя погода
02.04.2017 13:52
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам преимущественно дожди, местами туманы. Ветер северо-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.
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