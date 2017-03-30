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Фото: Toru Hanai/Reuters/Scanpix

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Toru Hanai/Reuters/Scanpix

Фото: кошка, разлегшаяся среди цветов вишни, пленила туристов

30.03.2017 16:00
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В Токио цветет сакура, что привлекает не только туристов, но и, как выяснилось, кошек. Животное, позирующее на дереве, привлекло внимание тех, кто пришел полюбоваться цветением. Каждый счел своим долгом сфотографировать это редкое природное явление.

 Toru Hanai/REUTERS

Toru Hanai/REUTERS

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