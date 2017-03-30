Фото: кошка, разлегшаяся среди цветов вишни, пленила туристов

Toru Hanai/REUTERS
Toru Hanai/REUTERS
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Фото: Toru Hanai/Reuters/Scanpix
В Токио цветет сакура, что привлекает не только туристов, но и, как выяснилось, кошек. Животное, позирующее на дереве, привлекло внимание тех, кто пришел полюбоваться цветением. Каждый счел своим долгом сфотографировать это редкое природное явление.
Toru Hanai/REUTERS
Toru Hanai/REUTERS
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