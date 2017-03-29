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Кошка Феликс.

Фото: facebook

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Фото: привокзальная кошка одним своим видом помогла продать тройной тираж газеты

29.03.2017 14:59
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Живущая на железнодорожной станции кошка помогла английской газете продать тираж, и издание в ответ помогло кошке, взяв ее под свою опеку.

Последний номер независимой благотворительной газеты Big Issue North, издаваемой в Англии, продался тиражом, в три раза превышающим обычный. В номере не было каких-либо скандальных или сенсационных тем — просто на обложке разместили фотографию кошки, нашедшей приют на станции «Хаддерсфилд», и ей же посвящалась главная история в номере, пишет Rus.Tvnet.

Кошку по имени Феликс приютили сотрудники с железнодорожной станции в Западном Йоркшире, и она стала местным домашним питомцем. Работники нашли ее еще котенком в 2011 году и сначала решили, что Феликс — мальчик (поэтому такое имя). На станции любят питомца и ухаживают за ним, и Феликс считается местной знаменитостью. На Рождество работники станции выпускали благотворительный календарь с фотографиями кошки, и тот собрал 15 тысяч фунтов в продаже. А месяц назад Феликс стала героем книги, в которой работники станции пересказывали разные истории, происходившие с животным и пассажирами, и у нее есть страница в Facebook.

Редактор Big Issue North Кевин Гопал сказал, что за неделю было продано 12 350 экземпляров газеты и ее дважды приходилось допечатывать. Все деньги от продажи номера с Феликсом пойдут на благотворительность, хотя Big Issue в принципе помогает малообеспеченным и самозанятым гражданам. Газета предложила взять под опеку и саму кошечку, а если ей не нужен дом, то хотя бы поддерживать ее продуктами. Также кошку повысили в должности — теперь она значится старшим инспектором по вредителям на станции и носит именной бейдж (крайне редко, это же кошка).

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газета · кошка · тираж
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